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Ereğli'de tersane alanı satışa çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ereğli'de tersane alanı satışa çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, mülkiyeti hazineye ait yaklaşık 220 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmaz, tersane yatırımı için kullanılacak.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, mülkiyeti hazineye ait yaklaşık 220 bin metrekare yüz ölçümlü taşınmaz, tersane yatırımı için kullanılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yatırımcılar Kdz. Ereğli ilçesine bağlı tersaneler bölgesinde tesis kurabilecek.

Hazine'ye intikal eden tesislerin yer aldığı taşınmazların üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesine ve/veya kullanma izni verilmesine ilişkin yapılacak artırma ihalesinde oluşan katılım payı, 35 milyon 865 bin 875 lira olarak belirlenerek muhdesat bedeli peşin olarak tahsil edilecek.

İlgili yönetmeliğe göre tahsis işlemi gerçekleştirilecek yatırımcı, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Gülüç beldesi Çengelburnu mevkisindeki yerin tesliminden itibaren 1 yıl içinde gerekli ruhsatı alarak inşaata başlayacak. Planına uygun olarak iki yıl içinde belirlenen yatırımlarının tamamını bitirecek ve bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde bir yıla kadar uzatılabilecek.

İhalesi onaylanan yatırımcı lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis yapılması amacıyla irtifak hakkı ve/veya kullanma izni verilecek.

Konuya ilişkin başvurular, yatırımın maliyet hesabı, planlanan finansman kaynağı, istihdam durumunu gösterir detaylı liste, yıllık yapılacak tekne adedi, üretilecek en büyük tekne boyu gibi gerekli bilgi ve belgelerle 30 gün içinde kapalı zarf usulüyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yapılacak.

Müracaat süresinin bitiminin ardından, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, uygun görülen yatırımcının tahsis işlemleri sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilecek. - ZONGULDAK

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Haber: Ereğli'de tersane alanı satışa çıktı - Haberler Ekonomi
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