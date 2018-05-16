Laf Attıkları Adamı, Karısının Gözü Önünde Dövdüler

Laf Attıkları Adamı, Karısının Gözü Önünde Dövdüler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde laf atma nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Karısının yanında dayak yiyen adam bir süre sonra olay yerine geri gelip kendisini dövenlere saldırdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde laf atma nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

KARISININ YANINDA DAYAK YEDİ

Olay, gece saatlerinde Bozahane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında oturan bir grup genç, yoldan geçen çifte laf attı. İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençlerin yere düşürdüğü adam eşinin yanında dövüldü.

DAYAK YEDİKTEN SONRA GERİ GELDİ

Olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşlarıyla olay yerine bir daha gelen adam, bu gençlere gençlere saldırdı. Haber verilmesiyle gelen polis, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga eden taraflar gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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YORUMLAR (65)

  • GERÇEK:
    bir insana eşinin yanında laf atan dünyadaki en aşağılık insan sınıfındadır adamın bu itleri öldürmediğine dua edelim
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  • AGAYI NASIL YENERSİN HEYVAN:
    KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM, BİREYSEL SİLAHLANMAYA EVET DİYORUM
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    AGAYI NASIL YENERSİN HEYVAN: BULAŞACAK HERİF BİRAZ DAHA DÜŞÜNÜR BİRADER . . . ÖLÜMÜ ÖLDÜRMEYİ GÖZE ALIYORSA BULAŞIR
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