Laf Attıkları Adamı, Karısının Gözü Önünde Dövdüler
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde laf atma nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Karısının yanında dayak yiyen adam bir süre sonra olay yerine geri gelip kendisini dövenlere saldırdı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde laf atma nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.
KARISININ YANINDA DAYAK YEDİ
Olay, gece saatlerinde Bozahane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında oturan bir grup genç, yoldan geçen çifte laf attı. İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençlerin yere düşürdüğü adam eşinin yanında dövüldü.
DAYAK YEDİKTEN SONRA GERİ GELDİ
Olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşlarıyla olay yerine bir daha gelen adam, bu gençlere gençlere saldırdı. Haber verilmesiyle gelen polis, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga eden taraflar gözaltına alınarak karakola götürüldü.
YORUMLAR (65)
-
bir insana eşinin yanında laf atan dünyadaki en aşağılık insan sınıfındadır adamın bu itleri öldürmediğine dua edelimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
barbar memleketiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
adamın yanında eşine laf atan şerefsizleri savunur hale gelmiş bazılarıCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
-
KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM, BİREYSEL SİLAHLANMAYA EVET DİYORUMCevap Yaz 15 1 Yayından KaldırAGAYI NASIL YENERSİN HEYVAN: BULAŞACAK HERİF BİRAZ DAHA DÜŞÜNÜR BİRADER . . . ÖLÜMÜ ÖLDÜRMEYİ GÖZE ALIYORSA BULAŞIRTüm 65 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır