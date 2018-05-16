Laf Attıkları Adamı, Karısının Gözü Önünde Dövdüler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde laf atma nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

KARISININ YANINDA DAYAK YEDİ

Olay, gece saatlerinde Bozahane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında oturan bir grup genç, yoldan geçen çifte laf attı. İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençlerin yere düşürdüğü adam eşinin yanında dövüldü.

DAYAK YEDİKTEN SONRA GERİ GELDİ

Olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşlarıyla olay yerine bir daha gelen adam, bu gençlere gençlere saldırdı. Haber verilmesiyle gelen polis, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga eden taraflar gözaltına alınarak karakola götürüldü.