Ereğli'de tekerlekli sandalye bağışı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle Fiziksel Engelliler Derneği üyelerine tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Erdal Uyar ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker'in de katıldığı törende Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 5 manuel sandalyenin ihtiyaç sahibi üyeleri dağıtımının gerçekleştirildiğini söyledi.

Şentürk, Kaymakam Yapıcı'ya ve diğer ilgililere destekleri için teşekkür etti.