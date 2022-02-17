Ereğli'de su tüketim bedelinde KDV indirimi yapıldı

Ereğli Belediyesi, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.

Posbıyık, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan temel gıda ürünlerinde KDV düzenlemesinin ardından yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.

Su tüketim bedeli üzerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının uygulanmaya başlandığını aktaran Posbıyık, "Hükümetin aldığı kararlar neticesi indirime gidildi. Bu haftadan itibaren uygulamaya başladık. Vatandaşlar yüzde 7 indirimi önümüzdeki aydan itibaren faturalarında hissetmeye başlayacak." ifadesini kullandı.