Ereğli'de su isale hattında arıza meydana geldi
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Ereğli'de su isale hattında arıza meydana geldi

26.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:00
Ereğli'de su isale hattında arıza meydana geldi

Ereğli ilçesinde Kızılcapınar Barajı'ndan Süleymanbeyler köyündeki arıtma tesisine gelen su isale hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için ekipler çalışıyor.

Ereğli ilçesinde Kızılcapınar Barajı'ndan Süleymanbeyler köyündeki arıtma tesisine gelen su isale hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için ekipler çalışıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, 6 kilometrelik isale hattının Yazıcılar köyü mevkisinde arıza meydana geldiğini ve ekiplerin anında müdahale ettiğini söyledi.

Su kesintisi yaşanmadan arızanın giderilmesi için ekiplerin seferber edildiğini anlatan Posbıyık, "Alınan bilgiye göre 6-7 metre zemin altında olan boruda arıza var. Toprak kayması, yoğun kar yağışı ve zemin oturması nedeniyle borumuz kırılmış. Tedarik ettiğimiz kelepçelerle operasyon yapıyoruz. Aksamanın giderilmesi için ekiplerimiz çalışıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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