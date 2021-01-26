Ereğli'de su isale hattında arıza meydana geldi

Ereğli ilçesinde Kızılcapınar Barajı'ndan Süleymanbeyler köyündeki arıtma tesisine gelen su isale hattında meydana gelen arızanın giderilmesi için ekipler çalışıyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, 6 kilometrelik isale hattının Yazıcılar köyü mevkisinde arıza meydana geldiğini ve ekiplerin anında müdahale ettiğini söyledi.

Su kesintisi yaşanmadan arızanın giderilmesi için ekiplerin seferber edildiğini anlatan Posbıyık, "Alınan bilgiye göre 6-7 metre zemin altında olan boruda arıza var. Toprak kayması, yoğun kar yağışı ve zemin oturması nedeniyle borumuz kırılmış. Tedarik ettiğimiz kelepçelerle operasyon yapıyoruz. Aksamanın giderilmesi için ekiplerimiz çalışıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş