Ereğli'de sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı
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Ereğli'de sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı

17.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:10
Ereğli'de sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı

Ereğli Belediyesince sokak hayvanları için belirlenen noktalara yiyecek bırakıldı.

Ereğli Belediyesince sokak hayvanları için belirlenen noktalara yiyecek bırakıldı.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarında yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına yiyecek bıraktı.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçe genelinde kar temizleme çalışmaları devam ederken sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama dağıtıldığını, beslenme noktalarının ise kardan temizlendiğini söyledi.

Kar ile mücadele

Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, ilçe genelinde etkisini artıran kar yağışı ile mücadelede 600 kilometrelik yol ağında kar temizleme çalışması sürdürdüklerini söyledi.

Cömert, yaptığı açıklamada, ana arterlerin sürekli açık tutulduğunu belirterek, "20 müdahale aracımızla kentin her noktasında iş başındayız. Hangi araç hangi bölgede devamlı çalışacağını biliyor. Hastane yolları ile rampalarda ihtiyaç halinde tuz çalışması yapılıyor." dedi.

Cömert ayrıca acil hastalar, hamileler ve diyaliz hastalarının da belediye ekiplerince hastanelere ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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