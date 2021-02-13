Ereğli'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapıldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik, ilçe merkezi, anıt önü, Bozhane ve Köseağzı bölgelerinde denetim gerçekleştirdi.

Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında, kontrollü sosyal hayatın önemine değindi.

Denetimlerde, temizlik, maske ve mesafe kurallarının kontrol edildiğini aktaran Çorumluoğlu, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Çorumluoğlu, kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, gerekli izin belgelerinin olup olmadığının sorulduğunu vurguladı.

Ticari taksilerin de tek tek denetime tabi tutulduğunu belirten Çorumluoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında, denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş