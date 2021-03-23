Ereğli'de şiddetli fırtına maddi hasara neden oldu
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Ereğli'de şiddetli fırtına maddi hasara neden oldu

23.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:10
Ereğli'de şiddetli fırtına maddi hasara neden oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde şiddetli fırtına maddi hasara neden oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde şiddetli fırtına maddi hasara neden oldu.

Dalmaz Mahallesi, Mustafa Seyran Caddesi üzerindeki bir apartmanın dış yalıtımı fırtına sebebiyle döküldü.

Cahı Mahallesinde ise fırtına bir ağacı kökünden devirdi.

???????İki olayda da herhangi bir yaralanma olmadı.

Meteoroloji şiddetli fırtınanın bölgede akşam saatlerine kadar devam edeceği bilgisini verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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