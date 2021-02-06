Ereğli'de Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Adalet Parkı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ereğli'de Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Adalet Parkı açıldı

06.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 15:40
Ereğli'de Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Adalet Parkı açıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Adalet Parkı'nın açılışı yapıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Adalet Parkı'nın açılışı yapıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şehit cumhuriyet savcısı Hakan Kılıç'ın adı parkta yaşatılacak.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcı Zeynel Abidin Akkiraz, parkın açılışında, şehit Kılıç'ı gelecek nesillere tanıtmak gerektiğini kaydederek, "Şehidimiz baba ocağında, ana kucağında değil hain PKK terör örgütü tarafından görevi başında şehit edildi. Biz hilal uğruna, bu vatan uğruna nice şehitler verdik. Şehitlerimiz bizim için nurlu, gazilerimiz onurludur." diye konuştu.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ise şehit Kılıç ile meslektaştan öte kardeş gibi olduklarını belirterek, "Şahadeti eşi ve benim gözlerimin önünde oldu. 9 yıl oldu o anı hiç unutmadım. Şehidin kanı için yemin olsun ki bütün meslek şehitlerimiz üzerine and olsun ki adalet yolunda bir adım geri atmayacağız. Bu uğurda bedel ödedik ödemeye de devam edeceğiz. Bu vatandan ne bir çakıl taşı aldırtırız, nede bu bayrağı bir milim indirtiriz. Biz o kanla yemin ettik." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Adalet Parkı'nın açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Didem Kınalı Defne Samyeli Hüner Coşkuner
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Deniz Türüç Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Gazete Mersin Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ereğli'de Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Adalet Parkı açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 15:50:06. #1.16#
title