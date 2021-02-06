Ereğli'de Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Adalet Parkı açıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Adalet Parkı'nın açılışı yapıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden şehit cumhuriyet savcısı Hakan Kılıç'ın adı parkta yaşatılacak.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcı Zeynel Abidin Akkiraz, parkın açılışında, şehit Kılıç'ı gelecek nesillere tanıtmak gerektiğini kaydederek, "Şehidimiz baba ocağında, ana kucağında değil hain PKK terör örgütü tarafından görevi başında şehit edildi. Biz hilal uğruna, bu vatan uğruna nice şehitler verdik. Şehitlerimiz bizim için nurlu, gazilerimiz onurludur." diye konuştu.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ise şehit Kılıç ile meslektaştan öte kardeş gibi olduklarını belirterek, "Şahadeti eşi ve benim gözlerimin önünde oldu. 9 yıl oldu o anı hiç unutmadım. Şehidin kanı için yemin olsun ki bütün meslek şehitlerimiz üzerine and olsun ki adalet yolunda bir adım geri atmayacağız. Bu uğurda bedel ödedik ödemeye de devam edeceğiz. Bu vatandan ne bir çakıl taşı aldırtırız, nede bu bayrağı bir milim indirtiriz. Biz o kanla yemin ettik." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Adalet Parkı'nın açılışı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay