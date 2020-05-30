Ereğli'de şehit ailelerine ziyaret Ereğli Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Nazifer Sevencan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Ereğli Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Nazifer Sevencan, şehit ailelerini ziyaret etti.

Sevencan, Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalındaki operasyonda, PKK'lı teröristlerin araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın, 1992 yılında Diyarbakır Çermik'te şehit olan Murat Akutay'ın, Afrin şehidi Nurullah Seçen'in ve Hakkari Dağlıca'daki saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun ailelerine ziyarette bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde şehit ailelerine moral ziyareti yaptıklarını belirten Sevencan, "Şehit yakınlarımızın sadece bir gün değil, 365 gün yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Şehitlerimizin, emanetlerine ve gazilerimize her zaman sahip çıkacağız. Millet olarak onlara çok şey borçluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA