Ereğli'de sanık ve hükümlüler, toplum yararına çalışıyor

26.08.2019 15:32

Adalet Bakanlığının Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamında kamu kurumlarında toplum yararına çalışma şartı ile serbest bırakılan sanık ya da hükümlü 12 kişi Konya'nın İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kontrolünde ilçedeki temizlik seferberliğine katkı sağlıyor.



Projeye destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Bahanelerin ardına sığınmadan, tüm zorluklara rağmen şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Hizmete adanmış bir ömrün sahibi olarak hemşehrilerimizin yararına olacak her türlü çalışma ve projeye destek olmaya gayret gösteriyoruz. Gayemiz hizmet, muradımız huzur şehri Ereğli" dedi. Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Oprukçu, "Sanık veya hükümlüyü suça iten nedenler, hükümlünün tekrar suç işleme ve başkasına zarar verme riski değerlendirildikten sonra denetimli serbestlikle kamu yararına çalışmak şartı ile serbest bırakılan vatandaşları kapsayan bu uygulama ile onların topluma kazandırılması amaçlanıyor. Bizler de bu uygulamayı destekliyor, bu vatandaşların topluma kazandırılması gerektiği bilincini taşıyoruz. Adalet Bakanlığımız ile belediyemiz olarak ortak bir çalışma yapıyoruz. Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi kapsamda vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı; piknik alanları, yeşil alanlar, mesire alanları gibi uygun görülen yerlerde çalışmalar yapılmaktadır. Bu uygulama için Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül başta olmak üzere Ereğli Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA