Ereğli'de sağanak nedeniyle pazaryeri sular altında kaldı
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Ereğli'de sağanak nedeniyle pazaryeri sular altında kaldı

Ereğli'de sağanak nedeniyle pazaryeri sular altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Bir esnaf, sular altında kalan pazaryerini cep telefonuyla görüntüledi.

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kentte su baskınlarına neden oldu. Cumartesi pazarının kurulduğu Suat Başol Sokak sular altında kalırken, yükselen su seviyesi nedeni ile sabah saatlerinde pazar tezgahları kurulamadı. Park halinde olan bir araç ise yükselen suların arasında kaldı.

Sabah uyanınca güne bu manzara ile başlayan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Köylü kadınların kendi ürünlerini sattığı alanda, giderlerin tıkanması sonrası 1 metre su birikintisi oluştu. Pazar esnafı sağanak yağış ile birlikte tezgahlarını kurmakta güçlük yaşarken, bazı leğen ve kovaların da sel sularına kapıldığı görüldü.

Sabah pazara tezgahını kurmak için gelen pazar esnafı Sinan Altınbaş, suların yükseldiği anları cep telefonuna kaydederek anlattı. Giderlerin tıkandığına vurgu yaparak sel sularının geldiğini söyleyen esnaf, "Köylülerin olduğu yerde 1 metreden fazla su oluştu. Kanallar tıkandı, leğenler yüzüyor. Cumartesi havuzu oldu. Dalga bu tarafa vuruyor" ifadelerini kullandı.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonrası sular çekildi. Saatlerin ilerlemesi ile etkisini azaltan yağmur ile birlikte pazar tezgahları yerini almaya başladı.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Ereğli'de sağanak nedeniyle pazaryeri sular altında kaldı
Ereğli'de sağanak nedeniyle pazaryeri sular altında kaldı
Ereğli'de sağanak nedeniyle pazaryeri sular altında kaldı
Ereğli'de sağanak nedeniyle pazaryeri sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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