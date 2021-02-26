Ereğli'de refüje çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Ereğli'de refüje çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

26.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:18
Ereğli'de refüje çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde refüje çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde refüje çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülüç Beldesi girişinde Erkan A. (40) idaresindeki 67 UB 291 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı.

Reklam tabelasına çarparak duran kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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