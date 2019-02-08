Ereğli'de Proje Tanıtım Toplantısı

Ereğli ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından finanse edilecek 2019 yılı Aile Destek Merkezi proje tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelinde başta dezavantajlı gruplar esas olmak üzere, yöre ve bölge şartlarına uygun, aile ekonomisine katkı sağlayacak ve farkındalık oluşturacak kurslar düzenleneceğini söyledi.

SYDV tarafından finanse edilecek projenin, önemli olduğunu ifade eden Çorumluoğlu, "Yöreye özgü unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin canlandırılması doğrultusunda, elpek bezi dokuma, seracılık, arıcılık, Osmanlı Çileği yetiştiriciliği, Roman vatandaşlara yönelik kültür mantarı yetiştiriciliği kursa açılması için çalışmalar başlatılması planlanmıştır." dedi.

Kaynak: AA