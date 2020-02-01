Ereğli'de pide fırınında yangın
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Ereğli'de pide fırınında yangın

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir pide fırınında çıkan yangında hasar meydana geldi.

01.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:48
Ereğli'de pide fırınında yangın

'ın Ereğli ilçesinde, bir pide fırınında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kepez Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'ndeki bir pide fırınında. henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın, fırında hasara yol açtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: AA
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