Ereğli'de pat pat kazası: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pat pat kazası meydana geldi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pat pat kazası meydana geldi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Hasankahyalar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Necati E. idaresindeki halk arasında pat pat olarak bilinen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Kazada, pat pat sürücüsü Necati E. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Efecan E. ile Nazife E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, olay yerine sağlık ekibi yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerine başlanılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı