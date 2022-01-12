Ereğli'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Yeni Sanayi Yolu üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 V 3780 plakalı otomobil ile 42 AFU 311 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 otomobil sürücüsü ile 1'i yolcu olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA