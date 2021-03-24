Ereğli'de otomobille bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ereğli'de otomobille bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

24.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:15
Ereğli'de otomobille bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin bisikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin bisikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Güler Vural idaresindeki 06 VRL 31 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolunda Yeni Sanayi Kavşağında bisikletle çarpıştı.

Kazada, yere savrulan bisikleti kullanan Ahmet Karcı ağır yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş
Magazin Hande Erçel Rasim Öztekin Mehmet Ali Erbil Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ereğli'de otomobille bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:20:40. #1.16#
title