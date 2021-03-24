Ereğli'de otomobille bisiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
24.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:15
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin bisikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin bisikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Güler Vural idaresindeki 06 VRL 31 plakalı otomobil, Konya-Adana kara yolunda Yeni Sanayi Kavşağında bisikletle çarpıştı.
Kazada, yere savrulan bisikleti kullanan Ahmet Karcı ağır yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay