Ereğli'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Özcanlar mevkisinde, Halkapınar'dan Ereğli istikametine giden Ahmet Kartoğlu idaresindeki 42 YZ 813 plakalı motosiklet ile Ereğli'den Halkapınar istikametine giden Gülizar Dudaklı yönetimindeki 68 AJ 792 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Ahmet Koç yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA