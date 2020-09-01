Ereğli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ereğli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ereğli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
01.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 01.09.2020 09:59

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Toros Mahallesi Yurt Caddesi üzeri kanal boyunda meydana geldi. Haydar Y. idaresindeki 42 AEC 494 plakalı otomobil ile Gökhan K'nin kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Veysel D. yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek Ekonomi
Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler Güncel
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Bostancı'da kendisini taciz etmeye çalışan iki kişiden kaçarken darbedilen kadının yardım çığlığı 3. Sayfa
Bostancı'da kendisini taciz etmeye çalışan iki kişiden kaçarken darbedilen kadının yardım çığlığı
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun 3. Sayfa
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar Dünya
İsrail basını haddini iyice aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açık açık hedef aldılar
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Sağlık Bakanlığı grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı
Beşiktaş'tan Galatasaraylı Martin Linnes'e teklif: Bonservisini al, bize gel
Beşiktaş'tan Galatasaraylı Martin Linnes'e teklif: Bonservisini al, bize gel
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Koronavirüs salgınına karşı dikkat edilmesi gereken 5 altın kural
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 1587 yeni vaka tespit edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
Sokak ortasındaki cinayetin şüphelisi, kaçtığı yerde bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürmüş
Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor
Lionel Messi'nin ardından Luis Suarez de Barcelona'dan ayrılıyor
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika: Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Haldun Boysan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Bekir Pakdemirli
Magazin Aslı Enver Demet Şener Wilma Elles Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Metin Oktay Emre Belözoğlu Mauricio Lemos Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Eylül Çocuk Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Ereğli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 09:59:33. #1.14#
title