: Ereğli'de otomobil dereye uçtu 3 yaralı

23.12.2019 04:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 04:50

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü 195 promil alkollü çıktı.

Kaza, gece 02.45 sularında Ereğli - Alaplı Karayolu Potbaşı mevkii Gülüç köprü girişinde meydana geldi. Ereğli'den Alaplı'ya giden Özkan Karaman (32) idaresindeki 67 UF 309 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil elektrik direğini yıkarak dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü Özkan Karaman ile araçta bulunan Oğuzhan Dandem (30) ve Sinan Türkoğlu ( 37) yaralandı. Yaralılar araçtan kendi imkanları ile çıkarak sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sinan Türkoğlu'nun vücudunda ezikler olduğu ve tedavisinin sürdüğü. Diğer iki yaralının ise ayakta tedavi edildiği ve taburcu oldukları öğrenildi. Yaralı sürücü ise yapılan alkol testinde 195 promil alkollü çıktı.

Kaza sonrası, elektrik direklerini yıkan otomobil vinçle kaldırılırken, direklerdeki elektriği kesmek için BEDAŞ ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Kaynak: DHA

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