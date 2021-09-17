Ereğli'de motosiklet tutkunlarından kan bağışı kampanyası - Haberler
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Ereğli'de motosiklet tutkunlarından kan bağışı kampanyası

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Ereğli'de motosiklet tutkunlarından kan bağışı kampanyası

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Ereğli Motosiklet Kulübü iş birliğiyle kan bağış kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Ereğli Motosiklet Kulübü iş birliğiyle kan bağış kampanyası düzenlendi.

Ereğli Motosiklet Kulübü Başkanı Birol Bektaş, Devrim Bulvarı'ndaki otopark alanında gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kanın üretilemeyen tek ilaç ve kaynağının sadece insan olduğunu belirten Bektaş, "Motosiklet tutkunları olarak Türk Kızılay iş birliğiyle güzel bir organizasyona imza attık. Katılımın yüksek olmasından sevinçliyiz." diye konuştu.

Ereğli'de motosiklet tutkunlarından kan bağışı kampanyası

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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