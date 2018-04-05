Ereğli'de, "Meme Kanseri Farkındalık" Projesi

Ereğli Soroptimist Kulübü tarafından, "Meme Kanseri Farkındalık" projesi kapsamında konferans düzenlendi.

Ereğli Soroptimist Kulübü Başkanı Asude Atalay, Erdemir Mühendisler Derneği Lokali'nde gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu belirtti.

Atalay, "Her yıl dünyada 1,7 milyon kadında meme kanseri teşhisi konulurken, sosyo ve ekonomik seviyesi yüksek toplumlarda bu kanserin daha sık görüldüğü belirtiliyor. Etkinliğimize katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Pembe Düşün, Birlikte Fark Yaratalım" sloganlı "Meme Kanseri Farkındalık" projesi kapsamında doktorlar Nalan Derici Damgacı ve Emin Damgacı tarafından meme kanseri tanı ve tedavisi ile ilgili sunum eşliğinde bilgi verildi.

Etkinliğe çok sayıda kadın katılırken Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğrencileri tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.