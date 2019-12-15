: Ereğli'de mağazadan hırsızlık yaparken yakalanan zanlılar serbest bırakıldı

15.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:26

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, mağazadan hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan iki mağazadan toplam 20 kıyafetin alarmlarını sökerek çaldıkları öne sürülen iki kişi, mağaza çalışanlarınca yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.T. (32) ve N.A'yı (52) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin aldıkları kıyafetleri bebek arabasına koyduktan sonra ayrıldıkları görülüyor.

Kaynak: AA

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