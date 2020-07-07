Ereğli'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurbanlık hayvan satış yeri belirlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurbanlık hayvan satış yeri belirlendi.

Ereğli Kurban Hizmetleri Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Ereğli-Ormanlı kara yolu Delihakkı mevkisinde Ereğli Belediyesi'ne ait şantiye tesislerinin kurbanlık hayvan satış yeri olarak tahsis edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Kdz.Ereğli Belediye Mezbahası, Gülüç Beldesi Merkez Mahallesi'ndeki No.6'daki boş bina altı, Bekyeri Mahallesi Çilek Sokak, köylerde ise herkesin gelip geçtiği yerler, köy meydanları, park ve benzeri gibi yerler dışındaki mahallelerde kurban kesimi yapılabileceği belirtildi.

Kanun ve yönetmelikle belirtilen usul ve kurallara uyulmadan kurban kesilmesine 351 lira ile 88 bin 499 lira arasında değişen oranlarda cezai işlem uygulanacağı hatırlatılan açıklamada, "Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerler, ana yollar, tali yollar, köprü ve üst geçit altları, evlerin sokağa açılan kapı önü gibi yerlerde kurban kesimi yapılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA