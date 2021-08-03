Ereğli'de Kültür ve Sanat Merkezi yapılacak
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Ereğli'de Kültür ve Sanat Merkezi yapılacak

Ereğli'de Kültür ve Sanat Merkezi yapılacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski belediye hizmet binası yerine inşa edilecek Kültür ve Sanat Merkezi'nin ihalesi yapıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski belediye hizmet binası yerine inşa edilecek Kültür ve Sanat Merkezi'nin ihalesi yapıldı.

Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Devrim Bulvarı'nda yıkılan ve zemininden tarihi hamam çıkan belediye hizmet binasının yerine Anıtlar Kurulu'nun onayladığı projeyle Kültür ve Sanat Merkezi yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kültür ve Turizm Bakanlığından izinli 2 firmanın teklif verdiği ihaleyi, 12 milyon 481 bin lirayla M-Arslan İnşaat Mühendislik firmasının kazandığını bildirdi.

Posbıyık, alt bölümü cam zemin altında tarihi hamam görünecek şekilde inşa edilecek 3 katlı merkezin 1,5 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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