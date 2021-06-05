Ereğli'de küçükbaş hayvancılık geliştirme projesi başlatıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi uygulamaya başlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi projesi uygulamaya başlandı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere, ilçeye bağlı Hasbeyler köyünde, yüksek verim ve adaptasyon kabiliyetine sahip merinos cinsi 15'er koyun ve 1 koçun, 6 yetiştiriciye teslim edildiğini söyledi.

Vatandaşların toplumsal ihtiyaçları karşılanarak topluma entegre olmalarını ve ekonomide aktif üretken duruma geçmelerinin hedeflendiğini anlatan Çorumluoğlu, "Vatandaşlarımızın sürdürülebilir gelire ulaşmaları amacıyla kentsel alanda iş kurmaya yönelik, kırsal alanda ise yöre şartlarına uygun, sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine yönelik gelir getirici projeleri destekliyoruz. Bu doğrultuda halihazırda arıcılık ve yaban mersini projelerini uygulamaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş