Ereğli'de Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale sonuçları Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca, köylerdeki içme suyu ile kanalizasyon bakım onarım işi ihalelerinin tamamlandığı bildirildi.

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca, köylerdeki içme suyu ile kanalizasyon bakım onarım işi ihalelerinin tamamlandığı bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde yapılan ihalelerin ardından kazanan firmaların belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Elmacı Köyü içme suyu inşaatı işinin 100 bin, Ermek Hafriyat, Öğberler köyü içme suyu inşaatı 215 bin 655, Alagöz Elektrik, Çayırlı grup içme suyu inşaatı 405 bin ve Konutsan Hırdavat, muhtelif köylerde içme suyu ve kanalizasyon bakım onarım işinin ise 355 bin lira ile Konutsan Hırdavat tarafından ihale sözleşmelerinin imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA