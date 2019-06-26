Ereğli'de köylere alt yapı hizmetleri

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 15 bin torba çimento alımı gerçekleştirilecek.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köylerde kilit parke çalışmalarının yanı sıra alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Köylere dağıtılmak üzere 15 bin torba çimento alımının yapılacağı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İhale dökümanı, Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından 200 lira bedelle satın alınabilir. İhale, kaymakamlık toplantı salonunda 1 Temmuz saat 16.00'da gerçekleştirilecektir. Teklifler ihale saatine kadar verilebilecektir. Teslim yeri, ilçe hudutları dahilinde fabrika veya bayi satış merkezinden olup, yükleme üstleniciye aittir."

Kaynak: AA