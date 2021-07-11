Ereğli'de köylerdeki bazı altyapı hizmetleri ve inşaat için ihaleye çıkılacak

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliğince ilçeye bağlı bazı köylerde içme suyu sondajı, malzeme alımı ve inşaat yapımı için 14 Temmuz'da ihale yapılacak.