Ereğli'de Kovid-19 vakası görülen köy okulu ile ilçe merkezindeki 2 sınıfta eğitime ara verildi
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Ereğli'de Kovid-19 vakası görülen köy okulu ile ilçe merkezindeki 2 sınıfta eğitime ara verildi

16.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:21
Ereğli'de Kovid-19 vakası görülen köy okulu ile ilçe merkezindeki 2 sınıfta eğitime ara verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir köy okulu ile ilçe merkezinde bulunan 2 ayrı okuldaki 2 ayrı sınıfta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine yüz yüze eğitime ara verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir köy okulu ile ilçe merkezinde bulunan 2 ayrı okuldaki 2 ayrı sınıfta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine yüz yüze eğitime ara verildi.

Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, AA muhabirine, ilçeye bağlı Kızılcapınar köyündeki ilkokulda birden fazla kişide Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.

Köy okulunun tamamı ile ilçe merkezinde bulunan 2 ayrı okuldaki 2 sınıfta eğitim ve öğretime ara verildiğini belirten Aksoy, "Bu süreçte öğrencilerimiz EBA sisteminden derslerine devam edecekler. Kızılcıpınar İlkokulumuz ile ilçe merkezindeki 2 ayrı sınıfta yüz yüze eğitim 22 Mart Pazartesi gününden itibaren yeniden başlayacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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