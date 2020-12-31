Ereğli'de koronavirüs tedbirleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ereğli'de koronavirüs tedbirleri

31.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:28
Ereğli'de koronavirüs tedbirleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 617 vatandaşın talebi yerine getirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 617 vatandaşın talebi yerine getirildi.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, pandemi döneminde kurulan Vefa Destek Hattı aracılığıyla 617 vatandaşın talebinin karşılandığını bildirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının da bulunduğu günlerde vatandaşlardan yoğun talep geldiği ve bu doğrultuda hizmetlerin aksamaması için kesintisiz çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağında ihtiyaçlarını karşılayamayan, kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve karantinada bulunan vatandaşlarımızın Vefa Sosyal Destek Hattı 112'den veya Zabıta 153 hattından gelen gıda, ilaç ve benzeri ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından kesintisiz karşılanmaktadır. Sürecin başından itibaren bugüne kadar zabıtamıza 617 talep geldi ve karşılandı. Halkımızdan ricamız tedbirlere uymaları. Halkımızın yanında, hizmetinde olmaya devam edeceğiz, bu zor günleri birlikte aşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cahit Özkan Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Demet Akalın Cengiz Kurtoğlu
Spor Can Bartu Okan Buruk Cüneyt Çakır Güven Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ereğli'de koronavirüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 16:48:00. #1.14#
title