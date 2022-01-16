Ereğli'de kar nedeniyle yolda kalan sürücüye jandarmadan yardım
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan sürücünün yardımına jandarma ekipleri koştu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan sürücünün yardımına jandarma ekipleri koştu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Güllük köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücü, jandarmadan yardım talebinde bulundu.
Bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün aracına zincir takılmasına yardımcı oldu.
Sürücü, ekiplere teşekkür etti.
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri