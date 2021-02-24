Ereğli'de kar nedeniyle 40 sera yıkıldı
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Ereğli'de kar nedeniyle 40 sera yıkıldı

24.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:35
Ereğli'de kar nedeniyle 40 sera yıkıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinin Bölücek Mahallesi'nde, geçen hafta etkili olan kar yağışında yaklaşık 40 sera yıkıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinin Bölücek Mahallesi'nde, geçen hafta etkili olan kar yağışında yaklaşık 40 sera yıkıldı. Mahalle halkı el birliğiyle yaralarını sarmak için çalışmalara başladı.

Ereğli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle seralar hasar gördü. Bölücek Mahallesi'nde, yaklaşık 40 sera zarar gördü. Seralarda ürettikleri ürünlerle geçimlerini sağlayan vatandaşlar, oluşan hasarı gidermeye başladı. Çoğu yıkılan seralar için mahalle halkı birbirilerine yardım ederek el birliğiyle zararlarını karşılamaya çalışıyor. Seralardaki ürünler de kar nedeniyle zarar görürken, çiftçiler bu durumun ilçedeki halk pazarında satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını arttıracağını söyledi.

İlçede çiftçilik yapan Muammer Demirtaş (58), maddi olarak büyük zararları olduğunu söyledi. 26 metrelik serasının kar nedeniyle yıkıldığını ifade eden Demirtaş, "Şu anki hasarımız 10 bin TL'nin üzerinde. Seracılık Ereğli'nin ekonomisine de kaktı sağlıyor" dedi.DESTEK BEKLİYORLARÇiftçi Hasan Aytekin (68) ise zarar gören seraları için destek beklediklerini ifade ederek, masraflarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

20 bin liraya yakın zararı olduğunu anlatan Emine Sezer ise, "Bize destek çıksınlar, bizde üretelim. Yetkili kim varsa bizlere destek vermesini istiyorum. Gelsinler, görsünler halimizi. Hiçbir şey ekemiyoruz, Nisan ayına kadar bir şey ekemeyeceğiz. İki tane seramız vardı, ikisi de çöktü. Sadece bir tanesine zaten 20 bin TL istiyorlar. Emekli aylığı ile hangi birini yaptıracağız. Yardım etsinler başka bir şey istemiyoruz. Yardım etsinler biz yapalım, üretelim. Üretmeyince olmuyor." diye konuştu.


Ereğli'de kar nedeniyle 40 sera yıkıldı
Ereğli'de kar nedeniyle 40 sera yıkıldı
Ereğli'de kar nedeniyle 40 sera yıkıldı
Ereğli'de kar nedeniyle 40 sera yıkıldı
Ereğli'de kar nedeniyle 40 sera yıkıldı
Ereğli'de kar nedeniyle 40 sera yıkıldı
Ereğli'de kar nedeniyle 40 sera yıkıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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