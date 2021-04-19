Ereğli'de kapalı cezaevi yapımı için yer arayışlarına başlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılması planlanan kapalı cezaevi için yer arayışlarına başlandığı bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapılması planlanan kapalı cezaevi için yer arayışlarına başlandığı bildirildi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt'un da aralarında bulunduğu heyetin ilçeye bağlı Kandilli beldesinde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Kapalı cezaevi yapılması için yer bakıldığı vurgulanan açıklamada, "Milletvekilimiz Hamdi Uçar ve beraberindeki heyet, birkaç arazide keşif yaparak cezaevinin konuşlandırılması noktasında istişarelerde bulundu." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş