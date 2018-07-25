Ereğli'de, Kanalizasyondan Bebek Cesedi Çıktı
Zonguldak Ereğli'de devlet hastanesine yaklaşık 200 metre mesafedeki kanalizasyonda bebek cesedi bulundu.
Zonguldak Ereğli'de devlet hastanesine yaklaşık 200 metre mesafedeki kanalizasyon sisteminde yapılan temizlik çalışmasında bebek cesedi bulundu. Aynı yerde 16 gün önce de bir bebek cesedi bulunmuştu.
KANALİZASYONDA 6-7 AYLIK BEBEK CESEDİ BULUNDU
Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine yaklaşık 200 metre mesafedeki belediyeye ait kanalizasyon arıtma tesisinin hattı içerisinde 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir erkek bebek cesedi bulundu. Kanalizasyon sisteminde temizlik yapan belediye işçileri cesedi bulduktan sonra polis ekiplerine haber verildi.
9 TEMMUZ GÜNÜ AYNI YERDE BİR BEBEK CESEDİ DAHA BULUNMUŞTU
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin bulunduğu yere gelen Cumhuriyet Savcısı incelemesini sürdürürken aynı yerde 9 Temmuz günü yine temizlik işçileri tarafından bir bebek cesedi daha bulunmuştu.
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İnsanliğimizdan utanır hale geldık neredeyse hergun ayrı bi olay oluyo nedir bu çocuklararın bu doğmamiş bebeklerin bu yaratıklardatıklardan cektiği bu canılerde de kendini insan zanediyorlar. Oysa hayvan. Bile değiler Allah. Balasını versin yapanlarınCevap Yaz Yayından Kaldır
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HAYDAAAAA :( NE DİYEYİM LAN VALLA :(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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LANET OLSUN İNSANLIĞINIZA. YAŞADIĞINIZA LANET OLSUN. SÖZÜN BİTTİĞİ YER. RABBİM BUNU YAPANLARIN YANINA TEZ VAKİTTE KOYMAZ İNŞALLAH. RABBİM SİZİ TEZ VAKİTTE CEHENNEME SOKSUN. ADİLER. ALÇAKLAR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YAZIKLAR OLSUN ONU ORAYA BIRAKAN HAYVANACevap Yaz Yayından Kaldır
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İNSANLIK NEYDİ TARİF EDERMİSİNİZCevap Yaz Yayından Kaldır