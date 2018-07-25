Ereğli'de, Kanalizasyondan Bebek Cesedi Çıktı

Zonguldak Ereğli'de devlet hastanesine yaklaşık 200 metre mesafedeki kanalizasyon sisteminde yapılan temizlik çalışmasında bebek cesedi bulundu. Aynı yerde 16 gün önce de bir bebek cesedi bulunmuştu.

KANALİZASYONDA 6-7 AYLIK BEBEK CESEDİ BULUNDU

Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine yaklaşık 200 metre mesafedeki belediyeye ait kanalizasyon arıtma tesisinin hattı içerisinde 6-7 aylık olduğu tahmin edilen bir erkek bebek cesedi bulundu. Kanalizasyon sisteminde temizlik yapan belediye işçileri cesedi bulduktan sonra polis ekiplerine haber verildi.

9 TEMMUZ GÜNÜ AYNI YERDE BİR BEBEK CESEDİ DAHA BULUNMUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cesedin bulunduğu yere gelen Cumhuriyet Savcısı incelemesini sürdürürken aynı yerde 9 Temmuz günü yine temizlik işçileri tarafından bir bebek cesedi daha bulunmuştu.