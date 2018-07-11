Ereğli'de Kanalizasyonda Cenin Bulunması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir hastane yakınındaki kanalizasyon hattında bulunan ceninin annesi olduğu iddia edilen kadının ifadesine başvuruldu.

Edinilen bilgiye göre, dün Ereğli Devlet Hastanesine yakın bir mesafedeki kanalizasyon hattında temizlik yapan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin cenin bulması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Hastane kayıtlarında düşük tehlikesi olan hamile kadınların listesini alan ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda 27 yaşındaki D.A. ile irtibata geçti.

Söz konusu anneyle görüşen ekipler, hamileliğinin 16'ncı haftasında düşük yaptığını söylemesinin ardından D.A'yı, ifadesine başvurmak için İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

D.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, iki gün önce hastaneye gittiğinde tuvalete girdiğini, kanamasının başladığını, ağrılarının kesilmesinin ardından evine döndüğünü ve düşük yaptığını sonradan anladığını söylediği belirtildi.

İfadesine başvurulan D.A. ile kanalizasyonda bulunan ceninden alınan DNA örneklerinin eşleştirileceği, inceleme sonucu bu kişinin ceninin annesi olup olmadığının ortaya çıkacağı öğrenildi.

Ereğli Devlet Hastanesine yakın bir mesafedeki kanalizasyon hattında dün temizlik yapan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir cenin görmüş, durumu polise bildirmelerinin ardından cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapılmıştı.

İlk incelemenin ardından cenin, Ereğli Devlet Hastanesi morguna konulmuştu.