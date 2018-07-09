Ereğli'de Kanalizasyonda Cenin Bulundu
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Ereğli'de Kanalizasyonda Cenin Bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hastane yakınındaki kanalizasyon hattında cenin bulundu.

Ereğli'de Kanalizasyonda Cenin Bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, hastane yakınındaki kanalizasyon hattında cenin bulundu.

Alınan bilgilere göre, Ereğli Devlet Hastanesine yakın bir mesafedeki kanalizasyon hattında temizlik yapan Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ceninle karşılaştı.

İşçilerin durumu polise bildirmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı tarafından incelemede bulunuldu.

İlk incelemenin ardından cenin, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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