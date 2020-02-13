: Ereğli'de kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı

13.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:11

Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile çarpıştıktan sonra savrulan hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakaları ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araç, Ereğli Sebze Hali Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yol üzerinde bir otomobilin yanında bekleyen 2 kişiye çarptı.

Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kamyonet ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması, savrulan hafif ticari aracın yol üzerindeki otomobilin yanında bulunan 2 kişiye çarpması yer alıyor.

Yaralanan kazazedelerden birinin yerden kalkamadığı, diğerinin ise hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA

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