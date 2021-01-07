Ereğli'de kadın kooperatifi kurulacak
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Ereğli'de kadın kooperatifi kurulacak

07.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:28
Ereğli'de kadın kooperatifi kurulacak

Ereğli ilçesinde istihdam ve üretim amaçlı kadın kooperatifi kurulacak.

Ereğli ilçesinde istihdam ve üretim amaçlı kadın kooperatifi kurulacak.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, belediyenin destekleri ile kuruluş süreci başlayan kadın kooperatifinde istihdam yaratmayı, kadın üreticileri bir araya getirerek güç birliği yapmalarının sağlanacağını söyledi.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlendiğini anlatan Posbıyık, "Kadınlar bu kooperatif bünyesinde üretim yapacaklar. Kooperatifin bütün hazırlıkları yapıldı, çalışmalar tamamlanmak üzere. Bütün köylerde ve şehirde üretim yapan kadınları bir araya getireceğiz. Şimdiden ön üretim çalışmaları yapmaya başladılar. Orasının para kazanmak, evine ekmek götürmek isteyen kadınlara büyük bir istihdam kapısı olacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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