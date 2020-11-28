Ereğli'de kaçak içki operasyonu
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Ereğli'de kaçak içki operasyonu

28.11.2020 13:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:22
Ereğli'de kaçak içki operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde kaçak içki satışı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, 13 şişe içki ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kaçak içki satışı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı, 13 şişe içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kişinin kaçak içki sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, şüpheli M.K'nin evine yaptığı baskında, çeşitli markalarda 13 şişe kaçak içki ele geçirdi.

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Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak içkilere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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