Ereğli'de jandarmanın Korona virüs denetimleri sürüyor
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Jandarma, Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Ereğli'de jandarmanın Korona virüs denetimleri sürüyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde Korona virüsle mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

09.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:34
Ereğli'de jandarmanın Korona virüs denetimleri sürüyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde Korona virüsle mücadele kapsamında jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Konya Adana karayolu ve Karaman Ereğli karayolu üzerindeki kontrol noktalarında jandarma ekipleri, uygulama yaparak araçları durdurup sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor. İlçeye giriş ve çıkışlarda izin belgesi bulunmayan sürücüler geri gönderirken, vatandaşlar ve sürücüler Korona virüsle mücadele konusunda bilgilendiriliyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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