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Ereğli'de jandarmadan okul servislerine denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ereğli'de jandarmadan okul servislerine denetim

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekipleri okul servislerini denetledi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekipleri okul servislerini denetledi.

Ereğli'de İvriz yolu üzerinde, Belceağaç Anadolu Lisesi ve İvriz Sosyal Bilimler Lisesine öğrenci taşıyan okul servislerinin denetimleri gerçekleştirildi. Trafik güvenliği eylem planı ile özel denetim görevleri kapsamında, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri, okul servis araçları üzerinde kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde sürücü ve öğrencilere trafik güvenliği, emniyet kemeri takma, maske kullanımı ve servis araçlarına inme binme konularında dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirilmelerde bulunuldu. - KONYA

Ereğli'de jandarmadan okul servislerine denetim

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