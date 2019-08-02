Ereğli'de iş kazası

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan Eyüp Aksoy, maden ocağında tavandan düşen taşlar nedeniyle yüzünden yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Aksoy, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aksoy, burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA