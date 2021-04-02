Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
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Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE - Haberler | Güncel
Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ören kavşağında meydana geldi. Hakan Bostancı yönetimindeki 67 LL 958 plakalı otomobil, Adem Topal'ın kullandığı 67 EC 396 plakalı otombille çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Ahsen B. (14), Gülcan T. (32), Bahar B. (37), Yağız B. (7), Hanife T. (52) ve Songül T. (37) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücüler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 


Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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