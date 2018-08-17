Ereğli'de İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlarda bulunuldu.

Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Gıda ve Giyim Bankası aracılığıyla son 4 yılda 22 bin aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 mahallede muhtarlar aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi 220 aileye 220 paket gıda dağıtımı, 90 aileye de adak kurban eti bağışı yapıldığını anlatan Uysal, "Yine belediyemiz bünyesinde kurulan Gıda ve Giyim Bankası aracılığıyla 5 bin 500 kişiye giyim, 7 bin aileye gıda yardımı, 60 aileye ev eşyası, 540 aileye adak bağışı eti, eşleri cezaevlerinde olan ailelere gıda ve giyim yardımı yaptık. Üç ayda bir düzenli olarak gıda ve giyim yardımları yapılıyor. Son 4 yılda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 22 bin gıda kolisi dağıtıldı." diye konuştu.