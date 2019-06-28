Ereğli'de hububat ekili arazide yangın

Konya'nın Ereğli ilçesinde hububat ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol alınarak söndürüldü.

Ereğli'ye bağlı Beyköyü ve Gökçeyazı Mahallesi bölgesinde yaklaşık 10 bin dekar hububat ekili alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm araziye yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi Ereğli İtfaiye Müdürlüğüne bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, köylüler de traktörün arkasına bağladıkları pulluklar ile söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangın 2 saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Yangında, köylülerden 12 vatandaşın hububat ekili alanınında zarar oluştu.

Yangının çıktığı tarlalara yakın bölgede çalışanlar, yangının çıktığını gördüklerini belirterek, "Tarlada çalışmayı bırakıp yangını söndürmeye geldik. Biz de ne olduğunu anlamadık. Bir anda rüzgarın esintisiyle parladı ve geniş bir alana yayıldı. Bazı vatandaşlar traktörleri ile yangına müdahale etti" dedi. İtfaiye ve Jandarma yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. - KONYA

Kaynak: İHA