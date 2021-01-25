Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü
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Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü

25.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:49
Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerde kısa süre etkili olan fırtına ağaçları kökünden söktü.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerde kısa süre etkili olan fırtına ağaçları kökünden söktü.

Ereğli'de gece saatlerde fırtına etkili oldu. Kısa süren fırtına nedeniyle, Müftü Mahallesi Lojmanlar mevkiinde ağaçlar devrildi. Bazı ağaçlar kökünden sökülürken, bazıları da ikiye ayrıldı. Belediye ekipleri devrilen ağaçlar için temizlik çalışması başlatırken, fırtına sabah erken saatlerde etkisini yitirdi.


Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü
Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü
Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü
Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü
Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü
Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü
Ereğli'de fırtına ağaçları kökünden söktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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