Ereğli'de evde kalan vatandaşlara müzik aracıyla moral veriyorlar Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalanlara moral vermek için yerel müzisyen ve maskotların yer aldığı araç sokaklarda gezerek konser veriyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalanlara moral vermek için yerel müzisyen ve maskotların yer aldığı araç sokaklarda gezerek konser veriyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlerinde kalan çocukları ve aileleri düşünerek yeni bir uygulama hayata geçirdiklerini, bu anlamda "Evde Kal Aşkım Ereğli" aracının mahalle ve sokaklarda dolaştığını söyledi.

Araçtan canlı müzik eşliğinde konser verildiğini maskotların da pencerelere çıkan çocukları eğlendirdiğini anlatan Posbıyık, "Ereğli Kaymakamlığından izin alınarak yapılan etkinlikte ilk gün vatandaşlar balkon ve camlarına çıkarak alkışlarla destek verdiler. Müzik aracı müzisyenlerin ve maskotların sosyal mesafeyi koruyacakları şekilde dizayn edilmiştir." dedi.

Posbıyık, aracın her gün dolaşmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA