Ereğli'de etkili olan fırtına, hasara neden oldu
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Ereğli'de etkili olan fırtına, hasara neden oldu

13.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:02
Ereğli'de etkili olan fırtına, hasara neden oldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün geceden bu yana devam eden şiddetli rüzgar, hasara neden oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün geceden bu yana devam eden şiddetli rüzgar, hasara neden oldu.

Etkili olan fırtına nedeniyle, Dalmaz Mahallesi Mustafa Seyran Caddesi'ndeki bir apartmanın dış yalıtımı döküldü.

Yine Ereğli Organize Sanayi Bölgesinde, fırtına trafik levhalarına hasar verdi.

İlçenin farklı noktalarında çöp konteynerleri yollara savruldu. Belediye ekipleri vatandaşların ihbarları üzerine bölgelere giderek konteynerleri yoldan kaldırdı.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın bölgede akşam saatlerine kadar devam edeceği bilgisini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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